Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet - Son Dakika
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Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet

06.06.2022 12:40
Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet

Ünlü şovmen ve sunucu Beyazıt Öztürk'ün "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve İnkılapları ile ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanımız olmayacak. Artık ben de buradayım" ifadelerinin geçtiği bir tweet attığı iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı ancak paylaşımın sahte bir hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.

Özellikle sosyal medya platformu Twitter'da mültecilerle ilgili yapılan paylaşımlar elden ele dolaşarak TT oluyor. Ünlü isimlerin bu konuyla ilgili yorumları ise paylaşım rekorları kırılıyor. Ancak ortada ciddi bir bilgi kirliliği var.

"ARTIK BEN DE BURADAYIM"

Twitter üzerinden yayılan bir iddiada Beyazıt Öztürk'ün "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve İnkılapları ile ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanımız olmayacak. Artık ben de buradayım" ifadelerinin geçtiği bir tweet attığı iddia edildi. Paylaşımı onlarca kişi alıntılayıp hesaplarında paylaştı.

Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öztürk'e ait olduğu iddia edilen paylaşım Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ tarafından da gerçek sanılıp paylaşıldı. Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını sildi.

Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet

HESAP SAHTE ÇIKTI

Hesabın biyografi kısmına bakıldığında ise resmi hesap olmadığına dair bir uyarıyla karşılaşıyoruz. İddialardan kısa bir süre sonra ise hesabın kapatılması dikkatlerden kaçmadı. Beyazıt Öztürk daha önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Sosyal medyadaki tek resmi hesabım burasıdır" açıklamasını yapmıştı.

Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet
Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet
Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet
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Beyazıt Öztürk, Ümit Özdağ, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet - Son Dakika
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