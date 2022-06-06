Beyazıt Öztürk'ün mültecilerle ilgili attığı iddia edilen tweet

Özellikle sosyal medya platformu Twitter'da mültecilerle ilgili yapılan paylaşımlar elden ele dolaşarak TT oluyor. Ünlü isimlerin bu konuyla ilgili yorumları ise paylaşım rekorları kırılıyor. Ancak ortada ciddi bir bilgi kirliliği var.

"ARTIK BEN DE BURADAYIM"

Twitter üzerinden yayılan bir iddiada Beyazıt Öztürk'ün "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve İnkılapları ile ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanımız olmayacak. Artık ben de buradayım" ifadelerinin geçtiği bir tweet attığı iddia edildi. Paylaşımı onlarca kişi alıntılayıp hesaplarında paylaştı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öztürk'e ait olduğu iddia edilen paylaşım Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ tarafından da gerçek sanılıp paylaşıldı. Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını sildi.

HESAP SAHTE ÇIKTI

Hesabın biyografi kısmına bakıldığında ise resmi hesap olmadığına dair bir uyarıyla karşılaşıyoruz. İddialardan kısa bir süre sonra ise hesabın kapatılması dikkatlerden kaçmadı. Beyazıt Öztürk daha önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Sosyal medyadaki tek resmi hesabım burasıdır" açıklamasını yapmıştı.