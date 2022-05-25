Beyazıt'ta 1'i polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL Fatih Beyazıt'ta iki esnaf grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişin yaralanmış, 27 kişi ise gözaltına alınmıştı. Çatışmanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çatışmaya giren bir kişinin vurulması ve vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde pazartesi günü saat 10.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki esnaf grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Olayda 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların koşarak ara sokağa kaçtığı görülüyor. Çatışma sırasında sokağın köşesinde durarak defalarca ateş eden bir kişi, karşı taraftan ateşlenen kurşunla yaralanıyor. Yaralı kanlar içinde yere yığılırken çevredekiler yardımına koşuyor.