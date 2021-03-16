BEYAZIT'TA 16 MART VE HALEPÇE PROTESTOSU - Son Dakika

16 Mart 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin öldürülmesi ile Halepçe katliamının yıldönümleri nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda toplanan bir grup basın açıklaması yaptı.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan bir grup 1978 yılında 7 öğrencinin ölümü, 41 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırı ile Halepçe katliamı protesto etti. Gösteri sırasında polis çevrede güvenlik önlemi aldı. "16 Mart Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız" yazılı pankart açan grup üyeleri burada slogan atarak, basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, "Bugün 16 Mart Katliamı'nın 43. yılı. Aradan 43 yıl geçmesine rağmen öldürülenler hala gençler ve aramızdalar. 78'den bu yana genç kalanları, hiç ölmeyenleri anarken, burada toplanan bugünün gençleri ve onların dönem arkadaşları olarak bir kez daha yan yanayız. Şuan hepimiz aynı yaştayız ve onların arkadaşlarıyız. Onları saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi. Yapılan açıklamanın ardından sloganlar atan marşlar okuyan grup üyeleri meydandan ayrıldı.

Görüntü dökümü: ---------------------Gruptan görüntüPolisten görüntüPankart ve dövizlerden görüntüAçıklamalardan görüntü

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