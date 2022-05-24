Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı - Son Dakika
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Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı

24.05.2022 12:09

Tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanı başındaki caddede işyerleri bulunan iki grup arasında dün çıkan çatışmanın nedeninin, 10 ay önceki "tükürük" kavgası olduğu ortaya çıktı. İki grubun husumeti nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan İstanbul Valiliği, yaralı polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığını ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta dün iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis sırtından yaralandı. Olayda esnaflardan biri polisin silahını alarak karşı tarafa doğru ateş açtı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Çatışmada 1'i polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı. 2 tabanca ele geçirildi. Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu dün ilk defa açıldığı öğrenildi.

"DÜKKANI BUGÜN AÇTILAR, OLAY PATLAK VERDİ"

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onun da geçen sene abisini vurdular. Abisi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 07.00'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Meğer iki esnaf arasındaki gerginlik bir yıl öncesine dayanıyormuş. İki esnaf arasındaki gerginlik, 2021 yılının Haziran ayında "tükürük" tartışması nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

HUSUMETİN TEMELİ 1 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

1 yıl önce yaşanan olayın görüntülerine göre, husumetli esnaflardan birinin diğerine doğru tükürdüğü görülüyor. Tükürük tartışması önce yumruklu sonra ise silahlı kavgaya dönüşüyor. Dünkü çatışmanın nedenlerinden birinin de, aylar önce yaşanan bu olay olduğu iddia edildi.

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Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni 'tükürük' çıktı - Son Dakika


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