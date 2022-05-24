Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi - Son Dakika
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Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi

24.05.2022 00:37

İstanbul Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Çatışma esnasında çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla polise ateş edildiği anlaşıldı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen 1 sivil polisin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

YARALI POLİS, MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Çatışmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında polise ateş edildiği ve polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis, çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Beyazıt'ta 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Doğrudan polise ateş edildi

"2 YILDIR KAPALIYDI, AÇTIKLARI SABAH KAVGA ÇIKTI"

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışmış olan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onunda geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 7'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.

Beyazıt'ta 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Doğrudan polise ateş edildi
Beyazıt'ta 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Doğrudan polise ateş edildi
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Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Fatih Beyazıt, Çatışma, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi - Son Dakika
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