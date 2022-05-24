Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen 1 sivil polisin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

YARALI POLİS, MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Çatışmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında polise ateş edildiği ve polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis, çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

"2 YILDIR KAPALIYDI, AÇTIKLARI SABAH KAVGA ÇIKTI"

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışmış olan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onunda geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 7'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.