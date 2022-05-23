Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi - Son Dakika
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Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi

23.05.2022 16:27

Beyazıt'ta bugün iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i polis 7 kişinin yaralandı. Olayın görgü tanıklarından Selim Kanat, kavganın çıkış nedenini, "Mahmut diye bir arkadaşın abisini vurmuşlardı. Abi vurulduktan sonra 2 yıldır dükkan açılmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" sözleriyle anlattı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru G.K. ense ve sırt bölümünden yaralandı. Çıkan çatışmada Zahide Bozan, Fatih Çakırtaş, Ahmet Memiş, Suat Alp, Ahmet Korkular, Kamran Dadashzade ve İbrahim Halil Küçükyılmaz yaralandı. Yaralılardan Kamran Dadashzade baş bölgesine isabet aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Polat Öztürk, Ozan B., Yunus Ok., Hacı O., Muzaffer B., Ali Can Ç., Kerim Ö., Eyüp Can A., Eyüp Can., Burak E., Servet E., Ömer A., Serhat S., Gürsel K., Cumali O., Orhan K., Ali E., Doğan K., Salih A., Kaan K.'yı gözaltına aldı.

"2 YILDIR KAPALIYDI, AÇTIKLARI SABAH KAVGA ÇIKTI"

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışmış olan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onunda geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 7'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

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Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı Beyazıt'ta Silahlı Kavga: Biri Polis 7 Kişinin Yaralandığı Olayda 27 Kişi Gözaltına Alındı Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1) Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1)
Kaynak: DHA

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