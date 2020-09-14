Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı - Son Dakika

Beyazıt'ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı

Ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat ettiler

İSTANBUL - Fatih tarihi Beyazıt Meydanı'nda ikinci el cep telefonu ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini yok saydı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vaka sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye'de günlük korona virüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca'nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında adeta unutuldu. Pazar alanına gelerek telefon ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti.