Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Üniversitesindeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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