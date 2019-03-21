Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Kaza Yapan Otobüsün Sürücüsü Emniyete Getirildi

Beyazıt'ta Kaza Yapan Otobüsün Sürücüsü Emniyete Getirildi

43 dakika önce

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHABeyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.

Beyazıt'ta Kaza Yapan Otobüsün Sürücüsü Emniyete Getirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.

Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı Özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şoförün karakola getirilmesi

-Yüzünü kapatmaya çalışması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Beyazıt Polis Merkezi, Polis, Güncel
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