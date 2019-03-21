Beyazıt'ta Kaza Yapan Otobüsün Sürücüsü Emniyete Getirildi

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.



Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı Özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.

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