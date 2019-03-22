Beyazıt'ta Kaza Yapan Özel Halk Otobüsünün Şoförü Yüksel K. Çıkarıldığı Mahkemece İfadesinin...
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IHAAW153432-ASA/22-03-2019- Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
IHAAW153432-ASA/22-03-2019
- Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. 22.03.2019 15: 34: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
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