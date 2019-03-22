Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Kaza Yapan Özel Halk Otobüsünün Şoförü Yüksel K. Çıkarıldığı Mahkemece İfadesinin...

Beyazıt'ta Kaza Yapan Özel Halk Otobüsünün Şoförü Yüksel K. Çıkarıldığı Mahkemece İfadesinin...

55 dakika önce

IHAAW153432-ASA/22-03-2019- Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt'ta Kaza Yapan Özel Halk Otobüsünün Şoförü Yüksel K. Çıkarıldığı Mahkemece İfadesinin..., System.String[]
IHAAW153432-ASA/22-03-2019

- Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. 22.03.2019 15: 34: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ferhat Göçer, Klip Çekiminde Kaza Geçirdi! Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:35:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Kaza Yapan Özel Halk Otobüsünün Şoförü Yüksel K. Çıkarıldığı Mahkemece İfadesinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]