Beyazıt'taki çatışmaya ilişkin davada tutuklu olan 2 sanık da tahliye edildi

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli grubun silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncunun vurularak ölmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, kalan 2 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ



Fatih Beyazıt'ta iş yerleri bulunan 2 husumetli grubun 23 Mayıs 2022'de silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycanlı Kamran Dadashzade'nin silahla vurularak ölmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2 tutuklu ve 4 tutuksuz sanık salonda hazır bulundu. Müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"KİMİN KURŞUNUYLA VURULDUĞUNU BİLMİYORUM"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan müşteki polis Necip Fazıl Demir, beyanında iki tarafın önceden husumetli olduğunu ve daha önce yaşanan bir tartışmada bir kişinin ayağından vurulduğunu belirtti. Demir beyanının devamında, "Ben olay yerine olay yaşanmadan yaklaşık 1 saat önce gittim. Daha önce aralarında silahlı tartışma yaşanmış bir kişi bacağından vurulmuş. Biz dükkana gittikten sonra 'Biz intikamımızı alırız, yanınıza bırakmayız' şeklinde konuşmalar oldu. Daha sonra da dükkanın dışından içeriye siyah bir şey atıldı. Ardından silahlar patladı. İlk kim sıktı anlamadık. Herkeste silah vardı, çatışmaya girdiler. Her taraftan ateş edilince sağdan soldan insanların yere düştüğünü gördüm. Polis memurunun silahını gasp eden kişi dükkana doğru ateş etti. O da olayın tarafıydı. Azerbaycanlı vurulan biri vardı. Ona ilk müdahaleyi yapmak için gittiğimde ölmüştü. Kimin kurşunuyla vuruldu bilmiyorum" dedi.

"SİLAHLA DÜKKANIMA GİRDİLER"

Beyazıt'ta esnaflık yapan ve olaya şahit olan Ali Bayram duruşmada tanık olarak dinlendi. Bayram, olay anını, "Ben dükkanımın içinde otururken bir anda silah sesleri duydum. Ortalık ana, baba günüydü. Kim ateş etti bilmiyorum. Silahlar patlarken bir kişi elinde silahla dükkanıma girdi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra tekrar dışarı çıktı" şeklinde anlattı.

"KENDİMİ KORUMAK ZORUNDA KALDIM"

Tutuklu sanık Kerim Öztürk savunmasında, polisi kendisinin vurmadığını, zorunda kaldığı için ateş ettiğini söyledi. Öztürk, "Küçücük dükkanın içindeydim, kaçacak yerim yoktu. Kendimi korumak zorunda kaldım, beraatımı istiyorum" dedi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tutuklu sanık Kerim Öztürk imza şartıyla, diğer tutuklu sanık Ferit Çakıltaş'ın oy birliği ile yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.