Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Otobüsün Şoförü Gözaltına Alındı

Beyazıt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Otobüsün Şoförü Gözaltına Alındı

4 dakika önce

Beyazıt Meydanı'nda ortalığı savaş alanına çeviren otobüsün şoförü Yüksel K. gözaltına alındı.

Beyazıt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Otobüsün Şoförü Gözaltına Alındı, System.String[]
Beyazıt Meydanı'nda ortalığı savaş alanına çeviren otobüsün şoförü Yüksel K. gözaltına alındı. Şoför, otobüsün kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.

Beyazıt Meydanı'nda sabah saatlerinde gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirmişti. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs sürüklediği araçlarla birlikte ana yola inmiş, kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılmıştı. Gözaltına alınana otobüs şoförü Yüksel K. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Şoför, basın mensuplarının soruları üzerine "Otobüs kendi hareket etti" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Otobüsün Şoförü Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]