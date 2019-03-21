Beyazıt'ta Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Otobüsün Şoförü Gözaltına Alındı
4 dakika önce
Beyazıt Meydanı'nda ortalığı savaş alanına çeviren otobüsün şoförü Yüksel K. gözaltına alındı.
Beyazıt Meydanı'nda ortalığı savaş alanına çeviren otobüsün şoförü Yüksel K. gözaltına alındı. Şoför, otobüsün kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.
Beyazıt Meydanı'nda sabah saatlerinde gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirmişti. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs sürüklediği araçlarla birlikte ana yola inmiş, kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılmıştı. Gözaltına alınana otobüs şoförü Yüksel K. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Şoför, basın mensuplarının soruları üzerine "Otobüs kendi hareket etti" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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