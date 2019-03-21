Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (9) (Kazanın Hemen Ardından Çekilen Görüntülerle)
1 saat önce
BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor