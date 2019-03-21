Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (9) (Kazanın Hemen Ardından Çekilen Görüntülerle)

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (9) (Kazanın Hemen Ardından Çekilen Görüntülerle)

1 saat önce

BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (9) (Kazanın Hemen Ardından Çekilen Görüntülerle), System.String[]
BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

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