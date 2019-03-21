Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası; Çok Sayıda Yaralı Var (3)
39 dakika önce
BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.
BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:45 Kaynak: DHA
Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı
Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var
ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir