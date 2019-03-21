Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası; Çok Sayıda Yaralı Var (4) (Havadan Görüntüler)

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası; Çok Sayıda Yaralı Var (4) (Havadan Görüntüler)

34 dakika önce

BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası; Çok Sayıda Yaralı Var (4) (Havadan Görüntüler), System.String[]
BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

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