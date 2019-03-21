Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası; Çok Sayıda Yaralı Var (4) (Havadan Görüntüler)
34 dakika önce
BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.
BEYAZIT'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:50 Kaynak: DHA
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