Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var
31 dakika önce
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.
Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul
DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:22 Kaynak: DHA
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