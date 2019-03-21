Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

31 dakika önce

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:22 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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