Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var
1 saat önce
İstanbul - BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (4 Havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (4 Havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:05 Kaynak: DHA
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