Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

1 saat önce

İstanbul - BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (4 Havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul - BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (4 Havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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