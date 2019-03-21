Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Yayaların Arasına Daldı.

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Yayaların Arasına Daldı.

1 saat önce

IHAAW102118-ASA/21-03-2019- Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı.

Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Yayaların Arasına Daldı., System.String[]
IHAAW102118-ASA/21-03-2019

- Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. 21.03.2019 10: 21: 18 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

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