Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Yayaların Arasına Daldı.
1 saat önce
IHAAW102118-ASA/21-03-2019- Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı.
IHAAW102118-ASA/21-03-2019
- Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayaların arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. 21.03.2019 10: 21: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
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