BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU - Son Dakika
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BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU

27.02.2022 16:58

İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt'ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar Beyazıt'ta toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda saat 14.00'te toplandı. Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile dövizler bulunan grup, Rusya aleyhine sloganlar attı. Protesto sırasında bazı kişilerin gözyaşı döktü. Polis, eylem sırasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

BU GÖZÜ DÖNMÜŞ CANAVARI DURDURMANIN YOLU BULUNMALI

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, Gözü dönmüş Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kırım'ın işgalinden başlayarak, Ukrayna'yı da işgal etmeye başladı. Sivili ve çocukları da hedef alarak birçok insanın ölümüne sebep oldu. Dünyanın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarı durdurmanın yolu bir an önce bulunmalı dedi.

ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNE BOMBALAR YAĞIYOR

Çocuğunun Ukrayna'da üniversite okumak için gittiğini ve hayati tehlikesinin olduğunu belirten Medeni Bulut da Rusya'yı protesto etmek için Beyazıt Meydanı'na geldi. Bulut, çocuğunun Türkiye'ye getirilmesini talep ederek, Çocuğum orada üniversite okuyor, çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Yetkililerden bir an önce oraya ulaşmalarını istiyorum. Bu sabah görüştüm, sığınaklardan çıkıp kendi evlerine gitmişler. Ancak yiyecekleri yok. Her tarafta çatışma varmış. Çocuğumun üstüne bombalar yağıyor diye konuştu.

RUSLAR BİZİ ÖLDÜRÜYOR

Ekaretine Tilep ise, Akrabalarım orada yaşıyor. Bütün dünyaya sesleniyorum; lütfen bize yardım edin. Ruslar bizi öldürüyor dedi.

BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU
BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU
BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TA RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI PROTESTOSU - Son Dakika


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