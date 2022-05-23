Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 7 yaralı - Son Dakika
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Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 7 yaralı

23.05.2022 15:09
Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 7 yaralı

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı.

İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kamran Dadashzade'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çatışma sırasında bir kişinin polisin silahını alarak karşı tarafa ateş etmesi kameraya yansıdı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.  Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru G.K. ense ve sırt bölümünden yaralandı. Çıkan çatışmada Zahide Bozan, Fatih Çakırtaş, Ahmet Memiş, Suat Alp, Ahmet Korkular, Kamran Dadashzade ve İbrahim Halil Küçükyılmaz yaralandı. Yaralılardan Kamran Dadashzade baş bölgesine isabet aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Polat Öztürk, Ozan B., Yunus Ok., Hacı O., Muzaffer B., Ali Can Ç., Kerim Ö., Eyüp Can A., Eyüp Can., Burak E., Servet E., Ömer A., Serhat S., Gürsel K., Cumali O., Orhan K., Ali E., Doğan K., Salih A., Kaan K.'yı gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı yerde daha önce çalışmış olan Selim Kanat, "6-7 yıl o dükkanda çalıştım. Yan dükkanda ayakkabı satıyorlar. Mahmut diye bir arkadaş onunda geçen sene abisini vurdular. Abi vurulduktan sonra 1 buçuk yıldır dükkan açmıyordu. Bugün dükkanlarını açtılar olay patlak verdi. Dükkan yaklaşık 2 yıldır açılmıyor. Bir iki kere açmaya çalıştılar yine kavga çıktı. Sabah 7'de dükkanı açıyor. İlk başta sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra çatışma çıkıyor" dedi.

ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI

Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.


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Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı Fatih'te çatışma anları kamerada Fatih'te çatışma anları kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 7 yaralı - Son Dakika
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