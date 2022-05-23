BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2 - Son Dakika
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BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2

23.05.2022 13:48

BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2 Ersan SAN - Oğuzhan UYSAL - İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2

Ersan SAN - Oğuzhan UYSAL - İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniy güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA KAMERADA

Öte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeşe çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2
BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2
BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2
BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2

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Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1) Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var (1) KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI KAVGAYI AYIRIRKEN TAKSİSİ ÇALINDI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ 2 - Son Dakika
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