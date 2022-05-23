BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGADAN YENİ GÖRÜNTÜ - Son Dakika
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BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGADAN YENİ GÖRÜNTÜ

23.05.2022 13:12
BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGADAN YENİ GÖRÜNTÜ

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.  Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniy güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA KAMERADAÖte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeşe çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

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Kaynak: DHA

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