Beyazıt'ta Trafik Kazası (1)
1 saat önce
- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:15 Kaynak: AA
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