Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Trafik Kazası (1)

Beyazıt'ta Trafik Kazası (1)

1 saat önce

- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:15 Kaynak: AA

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