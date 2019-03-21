Beyazıt'ta Trafik Kazası (2)
8 dakika önce
- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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