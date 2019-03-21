Son Dakika Haberleri: Beyazıt'ta Trafik Kazası (2)

Beyazıt'ta Trafik Kazası (2)

8 dakika önce

- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

- Olay yerinden detaylar İSTANBUL - Beyazıt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:10 Kaynak: AA

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