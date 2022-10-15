Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika
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Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü

15.10.2022 03:14

- Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü Beyazıt'ta tek şeritli yolda yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

- Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü

İSTANBUL - Beyazıt'ta tek şeritli yolda yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ordu caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü, yolun tek şeride düştüşü noktada ilerleyen 34 FE 3697 plakalı vincin yanından geçmeye çalışırken dengesi kaybederek yola düştü. Vincin altında kalan genç sürücü, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Vinç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazaya karışan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazaya karışan vinç sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kazanın yaşandığı caddede müşteri bekleyen taksi sürücüsü Gazi Uslu "Biz olay anında müşteri beklerken biz "tak" diye bir ses duyduk. Tam nasıl olduğunu bilmiyoruz ama kamyonun zıpladığını gördük. Sonra baktık arabaya mı vurdu diye ama arabaya vurmamış motosikletli yerde yatıyordu. O kadar gördük" şeklinde konuştu.

(FT-VEG-MA-Y)

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Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Fatih Beyazıt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyazıt'ta yanından geçmeye çalıştığı vincin altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika
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