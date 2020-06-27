BEYAZIT'TA YKS HEYECANI - Son Dakika

BEYAZIT'TA YKS HEYECANI

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı.  Belediye ekiplere öğrenci ve velilere su, dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Görevli taramasında kimliğinin olmadığını fark eden bir öğrenci koşarak emanet noktasına giderek kimliğini aldı.

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Sınava dakikalar kala İstanbul Üniversitesi'ndeki sınav yerine gelen Seray Atay, pandemi sürecinin sınava hazırlığını çok etkilediğini söyledi. Kızını sınav binasına getiren bir veli, Koronavirüs sürecinde öğrencinin çalışmakta zorlandığını dile getirdi.

Furkan Horoz, "Çok heyecanlıyım. Aylardır evdeyiz. Çalışmaya çalıştım ama odaklanamadım. Okul kapandı, dershane kapandı. Özel hoca bile bulamadık. Kovid hepimizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TA YKS HEYECANI - Son Dakika

Son Dakika

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