BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Üye Girişi

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

23.05.2022 22:17
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polisin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİÇatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

YORUMLAR
500
Fatih'te çatışma anları kamerada Fatih'te çatışma anları kamerada Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında Cizre'de cinayet anı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 22:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement