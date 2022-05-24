BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

24.05.2022 11:34

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polisin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Çatışma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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