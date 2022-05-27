BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ - Son Dakika
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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ

27.05.2022 19:08
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ

BEYAZIT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 21'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BEYAZIT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 21'i tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beyazıt, Çadırcılar sokak üzerinde yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı. Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli "Kasten öldürme" ve "Kasten silahla yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, firari olan 5 şüpheli için ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 21 şüpheliden birinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA 21 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA TALEBİ - Son Dakika
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