BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

27.05.2022 10:25
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BEYAZIT'ta iki grup arasında bir kişinin ölümü biri polis 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili yaşanan silahlı çatışma olayının ardından gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

BEYAZIT'ta iki grup arasında bir kişinin ölümü biri polis 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili yaşanan silahlı çatışma olayının ardından gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın, bir ayakkabı dükkanının paylaşımı yüzünden iki yıl önce meydana gelen bir yaralama olayının ardından başlayan husumet sonucu meydana geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında polisin belindeki silahı alarak hasımlarıyla çatışmaya giren  İbrahim H. de bulunuyor.

SİLAHLI ÇATIŞMA DAKİKALARCA SÜRMÜŞTÜ.

İstanbul, Beyazıt, Çadırcılar sokak üzerinde numara 96 ile numara 97'de bulunan işyerleri çalışanları arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere de açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralanmıştı. Dakikalarca süren ve cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, operasyon yapan polis ekipleri ise 28 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde tesadüfen bulunan elektrikçilik yapan aynı zamanda dizilerde oynayan Kamrah Dadaşzade (53)  hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybederek dün hayatını kaybetti.

28 ŞÜPHELİ 4 GÜN BOYUNCA SORGULANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüphelinin bu sabah saatlerinde işlemleri tamamlandı. Daha önceden bir çoğunun poliste suç kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheliler arasında polisin silahını alarak, hasımlarına ateş açan ibrahim H.'nin de bulunduğu öğrenildi.

AYAKKABI DÜKKANININ PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN MEYDANA GELMİŞ

Polis soruşturması sonucu silahlı çatışmanın,  iki grup arasında iki yıl önce bir ayakkabı dükkanının paylaşımı sırasında yaşanan yaralama olayı sonucu oluşan husumetin neden olduğu belirlendi. O zaman yaşanan olay sırasında birinci grupta bulunan Kerim Ö.'nün diğer grupta bulunan Mustafa K.'yı yaraladığı öğrenildi. Bu olayın ardından iki grup arasında zaman zaman kavgaların yaşandığı belirlendi.

5 TABANCA KRİMİNALDA İNCELENİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 4'ü 9 mm biri 7.65 mm çapında 5 tabanca ele geçirildi. Silahlar başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için  kriminal polis laboratuarına gönderildi.

KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIKLARINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde kendilerine ateş açıldığını, kendilerine korumak için karşılık verdiklerini söyledikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan gruplardan birinde 12 kişi karşı grupta ise 16 kişi olmak üzere toplam 28 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak İstanbul Adliyesine sevk edildiler.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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