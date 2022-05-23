BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ

23.05.2022 14:10

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniy güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI

Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği, polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ

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Kaynak: DHA

Fatih Beyazıt, Çatışma, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI KAMERADA; POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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