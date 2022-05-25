Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

25.05.2022 15:02
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Beyazıt'ta iki esnaf grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanmış, 27 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Fatih Beyazıt'ta iki esnaf grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanmış, 27 kişi ise gözaltına alınmıştı. Çatışmanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çatışmaya giren bir kişinin vurulması ve vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde pazartesi günü saat 10.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki esnaf grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Olayda 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çatışmaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların koşarak ara sokağa kaçtığı görülüyor. Çatışma sırasında sokağın köşesinde durarak defalarca ateş eden bir kişi, karşı taraftan ateşlenen kurşunla yaralanıyor. Yaralı kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koşuyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - Elif Somuncu-İHA)

Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni 'tükürük' çıktı Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni 'tükürük' çıktı
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Fatih Beyazıt, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:48:56. #1.13#
SON DAKİKA: Beyazıt'taki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement