Beyazıt'taki Kaza

Beyazıt'ta, kullandığı halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt'ta, kullandığı halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K, emniyetteki işlemleri sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.



Yüksek K, savcılıktaki işlemlerinin ardından "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, otobüs şoförünün, yurt dışına çıkış yasağı ve imza hükümlerini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Mağdur avukatları bu karara itiraz etti. İtirazı bir üst mahkemenin değerlendireceği öğrenildi.



Olay



Beyazıt Meydanı'nda dün bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girmiş ve park halindeki çok sayıda araca çarparak durabilmişti. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, 16 araç hasar görmüştü.



Otobüs şoförü Yüksel K. kazanın ardından gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi

Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi

Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı