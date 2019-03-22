Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Kazada Özel Halk Otobüsü Sürücüsü Yüksel Kostuk 'Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına...

Beyazıt'taki Kazada Özel Halk Otobüsü Sürücüsü Yüksel Kostuk 'Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına...

54 dakika önce

IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk 'birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Beyazıt'taki Kazada Özel Halk Otobüsü Sürücüsü Yüksel Kostuk 'Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına..., System.String[]
IHAAW110127-ASA/22-03-2019

- Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk 'birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 22.03.2019 11: 01: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

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