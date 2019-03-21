Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazası Dehşeti Kamerada

Beyazıt'taki Otobüs Kazası Dehşeti Kamerada

48 dakika önce

İstanbul Beyazıt'ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyazıt'ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düştüğü görülüyor. Beyazıt'ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.

(Emrah Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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