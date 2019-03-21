Beyazıt'taki Otobüs Kazası Dehşeti Kamerada
48 dakika önce
İstanbul Beyazıt'ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul
Beyazıt'ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düştüğü görülüyor. Beyazıt'ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.
(Emrah
Kuş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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