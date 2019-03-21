Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada
1 saat önce
Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHABeyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor
Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Otobüsün park içinden araçlara çarparak yola inmesi
(dhafeed)
21.03.2019 -13.14 Haber Kodu : 190321115
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:20 Kaynak: DHA
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