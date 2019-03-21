Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada

Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:33:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]