Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada
1 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:27 Kaynak: DHA
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