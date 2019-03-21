Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada

Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-BEYAZIT'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]