Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazasının Şoförü Serbest

Beyazıt'taki Otobüs Kazasının Şoförü Serbest

19 dakika önce

Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt'taki Otobüs Kazasının Şoförü Serbest, System.String[]
Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

Beyazıt Meydanı'nda dün bir özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Olayın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel Kostuk, polisteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Polisteki ifadesinde otobüsün gaz pedalının sıkıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia eden sürücü, adliyede savcılıkça sorgulandı.

Savcılık, sorgusunun ardından sürücü Yüksel Kostuk'u 'birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Yüksel Kostuk, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan mağdur avukatlarının sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyazıt'taki Otobüs Kazasının Şoförü Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]