Beyazıt'taki Otobüs Kazasının Şoförü Serbest
19 dakika önce
Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyazıt'taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. Beyazıt Meydanı
'nda dün bir özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Olayın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel Kostuk, polisteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne sevk edildi. Polisteki ifadesinde otobüsün gaz pedalının sıkıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia eden sürücü, adliyede savcılıkça sorgulandı.
Savcılık, sorgusunun ardından sürücü Yüksel Kostuk'u 'birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Yüksel Kostuk, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan mağdur avukatlarının sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
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