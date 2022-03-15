Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi - Son Dakika
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Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi

15.03.2022 09:12

Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi Tarih kokan mekanların beyaz gelinliğini giymiş hali herkesi mest etti Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen ve dünyanın sayılı 30 kasabası arasında gösterilen Gölyazı, beyaz kar örtüsüyle görenleri hayran bıraktı.

Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi

Tarih kokan mekanların beyaz gelinliğini giymiş hali herkesi mest etti

BURSA - Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen ve dünyanın sayılı 30 kasabası arasında gösterilen Gölyazı, beyaz kar örtüsüyle görenleri hayran bıraktı. Bursa denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Cumalıkızık da kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı, karla kaplı görüntüsü ile büyük beğeni topladı. Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik'e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından da 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilmesi dikkat çekiyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giyen kasabanın havadan dron ile görüntüsü mest etti.

Bursa denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık da havadan görüntülendi. Uludağ'ın eteklerindeki Cumalıkızık'ın beyaza bürünmüş, bacalarından dumanların çıktığı görüntüler insanların içini ısıttı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cumalıkızık, beyaz gelinliğiyle yine kendine hayran bıraktı.

Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi
Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Cumalıkızık, Gölyazı, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz gelinliğini giyen Gölyazı ve Cumalıkızık böyle görüntülendi - Son Dakika


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