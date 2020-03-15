Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi - Son Dakika

Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150 projesi arasında yer alan semt kütüphaneleri kapsamında Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphane çalışmalarında sona gelindi.

Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150 projesi arasında yer alan semt kütüphaneleri kapsamında Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphane çalışmalarında sona gelindi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gelecek nesillerin daha donanımlı ve her alanda yetişmiş bireyler olabilmeleri için başlattığı semt kütüphanelerinde devam eden çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin içerisindeki Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Şehrin dört bir tarafında hizmete girecek kütüphaneler şehrimizin ve ülkemizin yarınları gençlerimiz için önemli bir hizmet olacak. Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün kütüphanelerde çağın yeniliklerine uygun modern bir şekilde vatandaşlara hizmet sunuluyor. Bu manada bulunduğu bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi; içerisinde aynı anda 500 kişinin hizmet alabileceği ve ayrıca 0-6 yaş grubuna hitap edecek olan bir çocuk kütüphanesinin de yer alacağı önemli bir eğitim merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin 0-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Çocuk Kütüphanesi'nde çocukların ilgisini çekecek birçok ayrıntı düşünüldü.


Çok kısa bir süre içerinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi her yaş grubuna hitap eden modern bir kütüphane olarak Beyazşehir halkının kullanımına açılacak. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
23:18 MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
23:13 Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
23:12 Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
23:11 Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
23:08 Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]