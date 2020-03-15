Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kütüphanede sona gelindi - Son Dakika

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphanede çalışmaların bitmek üzere olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın gelecek nesillerin daha donanımlı ve her alanda yetişmiş bireyler olabilmeleri için başlattığı semt kütüphanelerinde devam eden çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Bu kapsamda Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisindeki Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Beyazşehir Halk Kütüphanesi, içerisinde aynı anda 500 kişinin hizmet alabileceği ve ayrıca 0-6 yaş grubuna hitap edecek bir çocuk kütüphanesinin de yer alacağı önemli bir eğitim merkezi olacak.

Çok kısa bir süre içerinde vatandaşların hizmetine sunulacak Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi her yaş grubuna hitap eden modern bir kütüphane olarak Beyazşehir halkının kullanımına açılacak.