Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim - Son Dakika

Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim

MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.

MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire alanındaki işletmeler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden de vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında işletmeler, koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına indirim yapma kararı aldı. İşletme sahibi Şeyhmus Akyüz, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan bunalan vatandaşların Beyazsu'yu tercih ettiklerini belirterek, "Burada stres atmak için, en azından günlerini güzel geçirmek için, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte geliyorlar. Bu durumdan biz de memnunuz. Koronavirüs döneminde hepimiz çok zor günlerden geçtik. Ancak sağlık çalışanları ölümü hiçe sayarak canla başla çalıştılar, yoruldular, baya çaba sarf ettiler. Hepimiz sağlık çalışanlarımıza karşı minnettarız. Biz de düşündük ve onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bir düzenleme yaptık ve yüzde 30 indirim yaptık. Onların bize yaptıkları fedakarlık karşısında biz de onlara fedakarlık yapmak istedik" dedi.

Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak


Koronavirüs, Nusaybin, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim - Son Dakika

Son Dakika

15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]