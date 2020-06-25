Beyazsu?da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim
MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.
MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire alanındaki işletmeler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden de vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında işletmeler, koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına indirim yapma kararı aldı. İşletme sahibi Şeyhmus Akyüz, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan bunalan vatandaşların Beyazsu'yu tercih ettiklerini belirterek, "Burada stres atmak için, en azından günlerini güzel geçirmek için, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte geliyorlar. Bu durumdan biz de memnunuz. Koronavirüs döneminde hepimiz çok zor günlerden geçtik. Ancak sağlık çalışanları ölümü hiçe sayarak canla başla çalıştılar, yoruldular, baya çaba sarf ettiler. Hepimiz sağlık çalışanlarımıza karşı minnettarız. Biz de düşündük ve onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bir düzenleme yaptık ve yüzde 30 indirim yaptık. Onların bize yaptıkları fedakarlık karşısında biz de onlara fedakarlık yapmak istedik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:11 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Beyazsu?da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim - Son Dakika
Son Dakika 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:53 İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı