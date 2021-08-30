Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Beyce Mahalle Muhtarı ve halkı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında Beyce Mahalle Meydanına yapılan Atatürk Büstünün açılışı gerçekleştirilirken, dağa taşlardan yapılan dev Türk Bayrağı da tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının coşku ile kutlandığı Soma'da Beyce Mahallesine Zafer Bayramına yakışır açılış gerçekleşti. Mahalle Meydanında yapımı tamamlanan Atatürk Büstü'nün ve mahalle dağına parke taşlardan çizilen dev Türk Bayrağının, Soma protokolü, mahalle muhtarı ve mahalle halkının katılımıyla Zafer Bayramında açılışı gerçekleşti. Dağlara taşlarla çizilen 20 x 30 büyüklüğündeki Türk Bayrağı ve "Köylü milletin efendisidir." yazılı Atatürk Büstü protokol üyeleri ve davetliler tarafından sevinç ve beğeniyle karşılandı.

Açılış töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Tulup, "30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığımız 99. yılında Beyce Mahallemizde dağlara taşlara kazınan şanlı Türk Bayrağımız ile mahalle meydanına inşaa edilen Atatürk Büstü çok yakıştı. Mahalle muhtarımızı ve mahalle halkımızı, bayrak ve Atatürk sevgisinden dolayı tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA