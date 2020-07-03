Beydağ Barajı'nda sulama sezonu sona erdi

İzmir'in Küçük Menderes havzasına sulama amaçlı inşa edilen Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi geçen pazartesi günü sona erdi.



İzmir'in Küçük Menderes havzasına sulama amaçlı inşa edilen Beydağ Barajı'nda 10 Haziran itibariyle başlayan sulama sezonu, 29 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sulama sezonunun bu yıl 19 gün sürdüğünü belirten Kaymakçı Kalkınma Kooperatif Başkanı Raşit Tatlı, "Küçük Menderes Sulama Birliği tarafından Beydağ Barajı rezervuarındaki aktif kullanılabilir su miktarının 7 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile 18 bin metreküp olduğu açıklanmıştı. Suyun 3 bin metreküpünün gölet alanındaki canlı hayatı korumak için yaklaşık 15 bin metreküplük suyun sulama için verileceği bildirilmişti. Bize gönderilen mesajlarla ovaya su verilme işleminin pazartesi akşamı saat 17.00 itibarı ile sona erdiği belirtildi" dedi. Bölgedeki su ihtiyacının had safhada olduğunu belirten Tatlı, "Baraj bölge çiftçisi için çok önemli bir su kaynağı idi. Konuyla ilgili yeni çözümlerin bulunması gerekir" diye konuştu.



Öte yandan bölgedeki Zeytinova Barajı ile Bademli Barajı'ndaki su miktarının halen yeterli olduğu bildirildi. 1 Haziran'dan bu yana su verilen Zeytinova Barajı'ndaki su miktarının yaklaşık 12 ay ovaya verileceği öğrenilirken, nisan ayının başından bu yana sulama sezonuna başlayan Bademli Barajı'nda sayaçlı sisteme geçilmesiyle beraber su miktarının korunduğu ve sezon boyunca sulamanın devam edeceği kaydedildi. - İZMİR