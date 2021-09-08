Beydağ Barajı'ndan, 120 bin 500 dekarlık alana su verildi - Son Dakika

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Beydağ Barajı'ndan bu yıl 120 bin 500 dekarlık tarım alanına su verildiğini bildirdi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 196 bin 650 dekarlık sulama alanı ile Ege Bölgesi'nin en büyük tarım projelerinden biri olan Ödemiş-Beydağ Sulama Projesi'nin 3'te 2'sinin tamamlandığı ve bölgedeki tarlaları basınçlı borulu modern sistemle sulayarak, üreticiye önemli destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Küçük Menderes Havzasının hem İzmir hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu, Ödemiş Beydağ Sulaması 2'ci Kısım Projesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Beydağ Barajı suyunun Ödemiş Ovası ile ilk kez 2013 yılında buluştuğu hatırlatan Çınar, "2013 yılında 10 bin hektarla başlayan Ödemiş Beydağ Sulaması bugün 12 kat artarak 120 bin 500 dekara ulaştı. Bölge üreticisi proje sayesinde 2021 yılı yaz sezonunda 190 milyon 940 bin lira daha fazla kazandı. Hedefimiz en kısa sürede projenin diğer kısımlarını da tamamlayarak 196 bin 650 dekar arazinin tümüne can suyu verebilmek. Proje tamamen bittiğinde ülke ekonomisi 285 milyon lira kazanırken, 9 bin 800 kişiye de iş imkanı yaratılacak." ifadelerini kullandı.

Yılın en kurak günlerinde yaklaşık 25 gün Beydağ Barajı'ndan Küçük Menderes Havzası'na verilen su ile Ödemiş'in en meşhur ürünü sarıkız patates başta olmak üzere karpuz, şeftali, salatalık, zeytin gibi pek çok üründe rekoltenin arttığını belirten Çınar, "Çiftçiyi bilinçli sulama konusunda uyarıyoruz. Aşırı su tüketimi nedeniyle yeraltı suları bölgede çok derinlere indi. Su altın gibi değerli. Son birkaç yıldır yeni kuyu açılmasına izin vermiyoruz. Üreticimiz bilinçli olmalı. Damlama sulamaya geçmeli ve daha az sulama ile katma yaratarak daha çok kazanabileceği ürünlere yönelmeli." diye konuştu.