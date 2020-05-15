Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da - Son Dakika

Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da

2020 sulama sezonu hakkında bilgi veren Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verileceğini ve bu yılki yağışların Beydağ Barajı'nı dolduracak kadar yeterli olmadığını belirterek, "Şimdiki duruma göre bu...

Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da, System.String[]

2020 sulama sezonu hakkında bilgi veren Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verileceğini ve bu yılki yağışların Beydağ Barajı'nı dolduracak kadar yeterli olmadığını belirterek, "Şimdiki duruma göre bu yılki sulama sezonunda üreticilerimize 15-20 gün kadar su verebileceğiz" dedi.


Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, yağışlar olsa da kurak giden havalar sonucunda Beydağ Barajı'nda beklenilen doluluğun oluşmadığını belirterek "Mart başı itibariyle yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda barajın doluluk oranının 10 milyon metreküp olduğunu tespit ettik. Bu oran, beklentimizin çok altında idi. Şu anki verilere göre barajımızın doluluk oranı 18 milyon metreküp civarındadır. Daha önce yaptığımız açıklamalarda çiftçilerimizin, yaz sezonundaki tarımsal faaliyetlerini ve ekecekleri bitki çeşidini verdiğimiz bu bilgiye göre belirlemeleri gerektiği konusunda uyarmıştık. 2018 yılında 27 milyon metreküp su ile 5824 hektar alanı suladık. 2019 yılında ise 45 milyon metreküp su ile 8961 hektar alanı suladık. Bu yıl, geçen yıllara göre çok daha kurak bir yıl oldu. Beydağ Barajı'ndan bölgeye 10 Haziran tarihinden itibaren takviye amaçlı su verilecektir. Beydağ Barajı rezervuarındaki aktif kullanılabilir su miktarının 15 Mayıs tarihi itibarı ile 18 milyon metre küptür. Bunun 3 milyon metre küpü canlı hayatın devamı için baraj havzasında kalması gerekiyor. Buna göre 15 milyon metre küp takviye amaçlı sulama suyu verilecektir" diye konuştu.


Bademli'de sulama sezonu başladı


Öte yandan, ileri zamanlarda artan suyun Beydağ Barajı'nda bağlanması düşünülen Bademli Barajı'nda sulama sezonu başladı. Ölçülebilir oluşuyla suyun her damlasına sahip çıkan sayaçlı sistemin kullanılacağı sulama sezonunda üreticiler, baraj suyundan daha uygun fiyatla yararlanabilecek. Yeni sistemle sağlanacak tasarruf sayesinde sulama yapılan gün sayısının artırılması hedefleniyor. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Geçen yıl sulama sezonu ile başlatılan ve tüm hidrantlarda yaygınlaştırılan akıllı kartlı sayaçlarla üreticiler, ölçülebilir ve hesaplı sulama yapacak. Suyun israfını önleyerek tasarrufla sulama sezonunun uzamasını sağlayacak yeni sistemde üreticiler, dekar başına 250 metreküp su kullanabilecek. Üretici, akıllı kartla çalışan sayaçlı sistem sayesinde tükettiği kadar suyun ücretini ödeyecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği tarifeye uygun olarak Ödemiş Belediye Meclisi kararıyla dekar başı sulama ücreti 0.11 TL olarak belirlendi. Buna göre üreticiler, modern sulama teknikleriyle sulama sezonu boyunca dekar başına ortalama 27 TL sulama ücreti ödeyecek. Avantajlı fiyatla sulama yapacak üreticiye destek sağlanmış olacak."


"Tedbirlerimizi almak zorundayız"


"Bu zor günlerde üretimden kopmayan hemşehrilerimize sulamada bir nebze de olsa destek vermek istiyoruz" diyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, "Mevsimlerin kurak geçtiğini üzüntüyle görüyoruz. Tedbirlerimizi almak zorundayız. Yeraltı su seviyelerimizin durumu ortada. Yarın çok geç olmadan bugün aklın ve bilimin ışığında çözümler üretme noktasındayız. Bademli Barajımızda sulama sezonu öncesi arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu sezondan itibaren akıllı kartlı sayaçlı sistem tüm hidrantlarda kullanılacak" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Menderes, Beydağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beydağ Barajı'ndan su verme işlemi 10 Haziran'da - Son Dakika Ekonomi

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