Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde - Son Dakika

İzmir'in Küçük Menderes Ovasındaki sulama sezonunun üreticiler açısından verimli geçmediğini söyleyen Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını, önlem alınmadığı takdirde sorun yaşanabileceğini belirtti.

Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Küçük Menderes Ovasında içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını kaydetti. Durumun böyle gitmesi halinde Ödemiş ve çevresindeki üreticilerin önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşayacağını söyleyen Kuldal, bölgede acilen yeni su politikalarının belirlenip harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Elde edilen son verilere göre Beydağ Barajı'nda 6,3 milyon metreküplük su bulunduğunu belirten Kuldal, "Bu suyun ancak 1 milyon metreküpünün kullanılabilir. Bu rakamlarla bölgede sulu tarım yapma olanağı çok zayıflamıştır. Damlama sulama gibi başka sulama yöntemleri kullanılması için çiftçilerin eğitilmesi gerekir" dedi.

SU SEVİYESİ GÖLCÜK'TE DE DÜŞTÜ

Ödemiş'in Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da, yayladaki Gölcük Gölü'nün su seviyesinin de düştüğünü belirterek, "Gölün su seviyesi her yıl bu zamanlarda en alt düzeye iner. Göl suyundan patates üreticileri de yararlandıkları için bu normal bir durumdur; ancak yağışlarla birlikte bahara doğru yine normal düzeyine gelir. Bu yıl kar yağışı ve yağmur beklenenin altında olursa susuzluk bölgede ciddi bir sorun haline gelebilir" dedi.

(Onur Şahan/İHA)